В Калуге 45-летнюю женщину сбили на «зебре»

В четверг, 16 февраля, около 16:30 в Калуге в районе дома № 45 по улице Луначарского сбили 45-летнюю женщину.
- По предварительной информации, 57-летний водитель Chevrolet Aveo, поворачивая налево, не предоставил преимущество пешеходу, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Женщина переходила дорогу на зелёный. С ушибами мягких тканей головы её доставили в БСМП. После оказания помощи пострадавшая была направлена в областную больницу.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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