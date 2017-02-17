В Калуге 45-летнюю женщину сбили на «зебре»

В четверг, 16 февраля, около 16:30 в Калуге в районе дома № 45 по улице Луначарского сбили 45-летнюю женщину.

- По предварительной информации, 57-летний водитель Chevrolet Aveo, поворачивая налево, не предоставил преимущество пешеходу, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Женщина переходила дорогу на зелёный. С ушибами мягких тканей головы её доставили в БСМП. После оказания помощи пострадавшая была направлена в областную больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.