Вторая за неделю «Нива» перевернулась на Правом берегу

Утром в пятницу, 17 февраля, в районе Секиотово в Калуге перевернулась «Нива».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машину занесло, и она легла на крышу. Информация о состоянии водителя сейчас уточняется.
Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
Три дня назад, напомним, ещё одна «Нива» перевернулась на въезде на Гагаринский мост.
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