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Вторая за неделю «Нива» перевернулась на Правом берегу

17.02.2017 09:49 14 2469 Дмитрий Ивьев

Утром в пятницу, 17 февраля, в районе Секиотово в Калуге перевернулась «Нива».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машину занесло, и она легла на крышу. Информация о состоянии водителя сейчас уточняется.

Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Три дня назад, напомним, ещё одна «Нива» перевернулась на въезде на Гагаринский мост.


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Тэги: дтп происшествие

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