Вторая за неделю «Нива» перевернулась на Правом берегу

Утром в пятницу, 17 февраля, в районе Секиотово в Калуге перевернулась «Нива».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машину занесло, и она легла на крышу. Информация о состоянии водителя сейчас уточняется.

Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Три дня назад, напомним, ещё одна «Нива» перевернулась на въезде на Гагаринский мост.