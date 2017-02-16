Заскучавший мигрант разбил КамАЗ и заснул в нём

В Боровском районе на днях гастарбайтер взял покататься чужой КамАЗ, съехал в кювет и заснул в кабине.

- Он отдыхал в кафе Балабаново, где ему одному было очень скучно, - рассказали в четверг, 16 февраля, в пресс-службе калужской полиции. - Желая продолжить свой вечер в кругу приятелей, мужчина купил бутылку водки и отправился на прежнее место работы, откуда недавно уволился. Но оказавшись на территории организации, одинокий путник понял, что все работники предприятия давно закончили работу и разошлись по домам.

Решив согреться, подозреваемый залез в кабину КамАЗа, припаркованного рядом на неохраняемой стоянке.

- Сидя в машине и разбавляя грустное настроение алкоголем, мужчина заметил в замке зажигания ключи, - отмечают в УМВД. - Не задумываясь, злоумышленник завел грузовик и в поисках приключений отправился кататься. Радость управления грозной машиной длилась недолго – незадачливый гонщик не справился с управлением и допустил съезд в кювет. А так как приличная доза алкоголя уже возымела свое действие, мужчина не нашел в себе силы выбраться из кабины и тут же уснул.

Утром отсутствие машины на стоянке заметили. И вскоре полицейские её нашли. Злоумышленник в тот момент продолжал спать в кабине. По уголовному делу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: УМВД по Калужской области.