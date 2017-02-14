Водитель «Ланоса» погиб, влетев под фуру

Вечером в понедельник, 13 февраля, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе в ДТП погиб 35-летний водитель «Шевроле Ланос».
По предварительным данным ГИБДД, мужчина ехал за рулем легковушки со стороны Калуги и не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент двигалась фура.
- Проезжал там спустя некоторое время после аварии, - написал в группе «Калуга жесть» Стас Шумов. - Ребята по рации сказали, что там капот через лобовое в салон вошел.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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