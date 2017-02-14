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Водитель «Ланоса» погиб, влетев под фуру

14.02.2017 13:10 0 1478 Дмитрий Ивьев

Вечером в понедельник, 13 февраля, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе в ДТП погиб 35-летний водитель «Шевроле Ланос».

По предварительным данным ГИБДД, мужчина ехал за рулем легковушки со стороны Калуги и не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент двигалась фура.

- Проезжал там спустя некоторое время после аварии, - написал в группе «Калуга жесть» Стас Шумов. - Ребята по рации сказали, что там капот через лобовое в салон вошел.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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