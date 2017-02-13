Женщина погибла под колёсами «Лексуса»

На первом километре дороги, ведущей из Обнинска в Белоусово, вечером 10 февраля под колёсами «Лексуса» погибла пожилая женщина.
Это случилось около 18:10. По предварительным данным, 54-летний водитель иномарки решил обогнать впереди идущую машину и выехал на встречную полосу движения. Женщина в этот момент шла по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.
74-летняя пенсионерка погибла на месте.
Авторы: Александр Нефёдов, Виталий Хлыстов.
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