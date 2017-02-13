Женщина погибла под колёсами «Лексуса»

13.02.2017 11:29 3018

На первом километре дороги, ведущей из Обнинска в Белоусово, вечером 10 февраля под колёсами «Лексуса» погибла пожилая женщина.

Это случилось около 18:10. По предварительным данным, 54-летний водитель иномарки решил обогнать впереди идущую машину и выехал на встречную полосу движения. Женщина в этот момент шла по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

74-летняя пенсионерка погибла на месте.

Авторы: Александр Нефёдов, Виталий Хлыстов.