Пожилой инвалид заживо сгорел в своем доме

Деревянный одноэтажный дом вспыхнул в субботу, 11 февраля, около пяти вечера в деревне Рябцево в Малоярославецком районе. Как нам сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета, в доме жил 70-летний инвалид, у которого не было одной ноги. Из дома мужчина не выходил.

- Пожар заметили соседи, они попытались вытащить мужчину из дома, но не смогли, поскольку огонь разгорелся слишком сильно, - отметили в СК.

Пенсионер погиб.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В этот же день в Думиничском районе при пожаре в доме погиб 59-летний мужчина. В Следственном комитете подчёркивают, что он злоупотреблял спиртным.