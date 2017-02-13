Пожилой инвалид заживо сгорел в своем доме

Деревянный одноэтажный дом вспыхнул в субботу, 11 февраля, около пяти вечера в деревне Рябцево в Малоярославецком районе. Как нам сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета, в доме жил 70-летний инвалид, у которого не было одной ноги. Из дома мужчина не выходил.
- Пожар заметили соседи, они попытались вытащить мужчину из дома, но не смогли, поскольку огонь разгорелся слишком сильно, - отметили в СК.
Пенсионер погиб.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
В этот же день в Думиничском районе при пожаре в доме погиб 59-летний мужчина. В Следственном комитете подчёркивают, что он злоупотреблял спиртным.
|
Женщина погибла под колёсами «Лексуса» 13.02.2017 11:29
Пропавшего подростка нашли в Калуге 13.02.2017 10:13
В Турынино сгорела «Лада Приора» 13.02.2017 10:02
В Калуге пропал 16-летний подросток 13.02.2017 08:30
Обнинские инспекторы ДПС получили взятку в 100 тысяч 10.02.2017 15:54
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: