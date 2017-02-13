Пропавшего подростка нашли в Калуге

16-летний Иван Вартик, пропавший в Калуге 9 февраля, сам вернулся домой. Об этом утром 13 февраля нам рассказали в УМВД по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, подросток не выходил на связь с родными три дня. Где он все это время находился, пока не уточняется.