Пропавшего подростка нашли в Калуге

16-летний Иван Вартик, пропавший в Калуге 9 февраля, сам вернулся домой. Об этом утром 13 февраля нам рассказали в УМВД по Калужской области.
Как мы уже рассказывали, подросток не выходил на связь с родными три дня. Где он все это время находился, пока не уточняется.
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