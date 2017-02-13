В Турынино сгорела «Лада Приора»

В понедельник, 13 февраля, в 6 утра автомобиль LADA Priora загорелся на улице Льва Толстого в Калуге. Машина была припаркована напротив детского садика. Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, с огнём удалось справиться примерно за час. От машины практически ничего не осталось.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.