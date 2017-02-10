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ЧП в Обнинске: 78-летний врач упала в лифт, закрытый на ремонт

10.02.2017 15:47 12 2769 Елена Французова
ЧП в Обнинске: 78-летний врач упала в лифт, закрытый на ремонт

В четверг, 9 февраля, в Обнинске в городской поликлинике произошло ЧП. Об этом в «Народных новостях» сообщил algarn.

- У лифта произошло частичное разрушение кабины, после чего пожилая женщина фактически упала с высоты 4 этажа (предварительные данные) вниз шахты лифта, - пишет читатель.

По его словам, пострадавшую экстренно госпитализировали в отдел травматологии с переломом шейки бедра, нескольких рёбер и ушибом мягких тканей всего тела и внутренних органов.

Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, несчастный случай действительно произошёл в наукограде. Однако всё было несколько иначе.

- Дверцы лифта были открыты, так как шёл ремонт. 78-летний врач не заметила, что кабина лифта находится не на одном уровне с полом. В результате она упала, получив переломы в трёх местах.

По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.


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Тэги: происшествие

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