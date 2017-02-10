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Пенсионеры перевернулись на «Ниве»

10.02.2017 12:09 10 1015 Дмитрий Ивьев

Днём в четверг, 9 февраля, в Козельском районе перевернулась «Нива». Авария произошла около 14:10.

По предварительным данным ГИБДД, 67-летний водитель ехал со стороны Козельска в Ульяново, не справился с управлением, и машина перевернулась.

Автомобилист попал в больницу с сотрясением мозга. 60-летняя пассажирка сломала руку.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие дтп

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