Пенсионеры перевернулись на «Ниве»

Днём в четверг, 9 февраля, в Козельском районе перевернулась «Нива». Авария произошла около 14:10.

По предварительным данным ГИБДД, 67-летний водитель ехал со стороны Козельска в Ульяново, не справился с управлением, и машина перевернулась.

Автомобилист попал в больницу с сотрясением мозга. 60-летняя пассажирка сломала руку.

Фото: УГИБДД по Калужской области.