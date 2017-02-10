Пенсионеры перевернулись на «Ниве»

Днём в четверг, 9 февраля, в Козельском районе перевернулась «Нива». Авария произошла около 14:10.
По предварительным данным ГИБДД, 67-летний водитель ехал со стороны Козельска в Ульяново, не справился с управлением, и машина перевернулась.
Автомобилист попал в больницу с сотрясением мозга. 60-летняя пассажирка сломала руку.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
Сбившему женщину на «зебре» грозит два года колонии 10.02.2017 09:42
«Лада» перевернулась возле подземного перехода 09.02.2017 14:38
Водитель лишился пальца в аварии на Киевской трассе 09.02.2017 12:47
Калужанин устроил погоню за похитителями магнитолы 09.02.2017 10:47
Маму с 4-летней девочкой сбили на «зебре» 09.02.2017 09:36
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: