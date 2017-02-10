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Сбившему женщину на «зебре» грозит два года колонии

10.02.2017 09:42 65 2547 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 10 февраля, калужская полиция сообщила о завершении расследования по делу о сбитой на улице Суворова женщине. Водителю, наехавшему на женщину на «зебре», грозит до двух лет колонии. Опубликовано также видео, на которое попал момент ДТП.

Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, подчёркивают в управлении МВД.

- Мужчина, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не принял мер по снижению скорости или остановки транспортного средства и не уступил дорогу женщине, - говорят в полиции.

В ближайшее время в Калуге дело рассмотрит суд.


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Тэги: дтп происшествие видео

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