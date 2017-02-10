Сбившему женщину на «зебре» грозит два года колонии

В пятницу, 10 февраля, калужская полиция сообщила о завершении расследования по делу о сбитой на улице Суворова женщине. Водителю, наехавшему на женщину на «зебре», грозит до двух лет колонии. Опубликовано также видео, на которое попал момент ДТП.
Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, подчёркивают в управлении МВД.
- Мужчина, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не принял мер по снижению скорости или остановки транспортного средства и не уступил дорогу женщине, - говорят в полиции.
В ближайшее время в Калуге дело рассмотрит суд.
|
Пенсионеры перевернулись на «Ниве» 10.02.2017 12:09
«Лада» перевернулась возле подземного перехода 09.02.2017 14:38
Водитель лишился пальца в аварии на Киевской трассе 09.02.2017 12:47
Маму с 4-летней девочкой сбили на «зебре» 09.02.2017 09:36
Рейсовый «Пазик» столкнулся с тремя машинами на Грабцевском шоссе 08.02.2017 15:00
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: