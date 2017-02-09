«Лада» перевернулась возле подземного перехода

Днём в четверг, 9 февраля, возле подземного перехода на улице Гагарина перевернулась «Лада». Автомобиль двигался в сторону центра.
Фото и видео с места происшествия выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
По сообщениям очевидцев, в ДТП никто из людей не пострадал. Водитель и пассажиры сами поставили авто обратно на колёса.
|
Водитель лишился пальца в аварии на Киевской трассе 09.02.2017 12:47
Калужанин устроил погоню за похитителями магнитолы 09.02.2017 10:47
Маму с 4-летней девочкой сбили на «зебре» 09.02.2017 09:36
Упавшее дерево убило мужчину 08.02.2017 16:21
Рейсовый «Пазик» столкнулся с тремя машинами на Грабцевском шоссе 08.02.2017 15:00
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: