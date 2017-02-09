«Лада» перевернулась возле подземного перехода

Днём в четверг, 9 февраля, возле подземного перехода на улице Гагарина перевернулась «Лада». Автомобиль двигался в сторону центра.

Фото и видео с места происшествия выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, в ДТП никто из людей не пострадал. Водитель и пассажиры сами поставили авто обратно на колёса.