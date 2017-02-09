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Водитель лишился пальца в аварии на Киевской трассе

09.02.2017 12:47 0 2464 Дмитрий Ивьев
Водитель лишился пальца в аварии на Киевской трассе

Ночью в среду, 8 февраля, на 97 километре трассы М3 «Украина» столкнулись два грузовика – МАН и «Фотон».

По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля МАН ехал в сторону Калуги и «догнал» попутную машину. После этого «Фотон» вылетел в кювет и перевернулся. У водителя этой машины оторвало палец на правой руке.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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