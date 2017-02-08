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Упавшее дерево убило мужчину

08.02.2017 16:21 1 7023 Дмитрий Ивьев
Упавшее дерево убило мужчину

Во вторник, 7 февраля, в лесу на территории Спас-Деменского района во время заготовки древесины на одного из работников упало дерево. Мужчина скончался.

- По предварительным данным, 40-летний погибший, являющийся жителем Рославльского района Смоленской области, распиливал дерево, и оно же упало на него, - сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи проводят проверку.


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Тэги: происшествие

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