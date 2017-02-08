Упавшее дерево убило мужчину

Во вторник, 7 февраля, в лесу на территории Спас-Деменского района во время заготовки древесины на одного из работников упало дерево. Мужчина скончался.
- По предварительным данным, 40-летний погибший, являющийся жителем Рославльского района Смоленской области, распиливал дерево, и оно же упало на него, - сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Сейчас следователи проводят проверку.
|
Рейсовый «Пазик» столкнулся с тремя машинами на Грабцевском шоссе 08.02.2017 15:00
Виновник аварии бросил на трассе пострадавшую 07.02.2017 10:33
На дамбе «Хендай» въехал в стоящий КамАЗ 06.02.2017 15:09
Две калужанки покалечились в троллейбусе 06.02.2017 12:30
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: