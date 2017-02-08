Рейсовый «Пазик» столкнулся с тремя машинами на Грабцевском шоссе

Днём в среду, 8 февраля, на Грабцевском шоссе в Калуге произошла авария с участием автобуса ПАЗ.

По сообщениям очевидцев, автобус столкнулся с тремя легковушками.

- Водителю автобуса стало плохо, и он выехал на встречку, где столкнулся с «Мицубиси, - рассказал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Степан Соколовский. - После столкновения автобус собрал стоящие вдоль дороги припаркованные «Фольксваген» и «Чери».

Точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.

Фото: Дорожный патруль-Калуга 40.