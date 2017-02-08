Рейсовый «Пазик» столкнулся с тремя машинами на Грабцевском шоссе

Днём в среду, 8 февраля, на Грабцевском шоссе в Калуге произошла авария с участием автобуса ПАЗ.
По сообщениям очевидцев, автобус столкнулся с тремя легковушками.
- Водителю автобуса стало плохо, и он выехал на встречку, где столкнулся с «Мицубиси, - рассказал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Степан Соколовский. - После столкновения автобус собрал стоящие вдоль дороги припаркованные «Фольксваген» и «Чери».
Точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.
Фото: Дорожный патруль-Калуга 40.
|
Виновник аварии бросил на трассе пострадавшую 07.02.2017 10:33
На дамбе «Хендай» въехал в стоящий КамАЗ 06.02.2017 15:09
Две калужанки покалечились в троллейбусе 06.02.2017 12:30
Вынесен приговор девушке, в «Оке» которой погиб пассажир 03.02.2017 11:26
Ребёнок пострадал в аварии на Киевской трассе 03.02.2017 10:24
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: