Виновник аварии бросил на трассе пострадавшую

В понедельник, 6 февраля, около 23:45 на 166 километре дороги А130 «Москва-Малоярославец-Рославль», произошло ДТП.
- По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata, двигаясь в сторону Рославля, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимися впереди «Жигулями», - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Виновник аварии с места ДТП скрылся.
В результате пострадала 41-летняя женщина – водитель «пятёрки». С множественными мелкими порезами и ссадинами лица она была доставлена в больницу. После оказания помощи её отпустили домой.
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