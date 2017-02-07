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Виновник аварии бросил на трассе пострадавшую

07.02.2017 10:33 7 5808 Елена Французова
Виновник аварии бросил на трассе пострадавшую

В понедельник, 6 февраля, около 23:45 на 166 километре дороги А130 «Москва-Малоярославец-Рославль», произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata, двигаясь в сторону Рославля, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимися впереди «Жигулями», - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Виновник аварии с места ДТП скрылся.

В результате пострадала 41-летняя женщина – водитель «пятёрки». С множественными мелкими порезами и ссадинами лица она была доставлена в больницу. После оказания помощи её отпустили домой.


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Тэги: дтп происшествие

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