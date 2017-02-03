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Дачники подрались из-за снега

03.02.2017 14:41 7 1446 Елена Французова
Дачники подрались из-за снега

На днях в одном из садоводческих кооперативов Обнинска поругались соседи.

51-летний мужчина, убирая снег со своего участка, бросал его на дорогу. Однако другому дачнику это не понравилось. Он решил, что снег на дороге помешает проезду транспорта.

- Поэтому мужчина взял лопату и стал перебрасывать снег обратно на участок соседа, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.

За что и получил от него лопатой по голове. Пострадавший обратился за помощью к врачам и написал заявление в полицию. По факту причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 51-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


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Тэги: происшествие

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