Дачники подрались из-за снега

На днях в одном из садоводческих кооперативов Обнинска поругались соседи.

51-летний мужчина, убирая снег со своего участка, бросал его на дорогу. Однако другому дачнику это не понравилось. Он решил, что снег на дороге помешает проезду транспорта.

- Поэтому мужчина взял лопату и стал перебрасывать снег обратно на участок соседа, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.

За что и получил от него лопатой по голове. Пострадавший обратился за помощью к врачам и написал заявление в полицию. По факту причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 51-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.