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На «зебре» у памятника Кирову сбили девушку

01.02.2017 10:21 7 5617 Елена Французова
На «зебре» у памятника Кирову сбили девушку

В среду, 1 февраля, около 8:47 в Калуге - в районе дома №78 на улице Кирова сбили девушку.

- По предварительной информации,  водитель «Девятки» допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает УГИБДД России по Калуге.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, девушка жива. Её состояние сейчас уточняется. По данному происшествию  дорожная полиция будет проводить проверку. 

 Фото: ВК группа «Калуга Жесть».  


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Тэги: происшествие

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