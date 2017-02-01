На «зебре» у памятника Кирову сбили девушку

В среду, 1 февраля, около 8:47 в Калуге - в районе дома №78 на улице Кирова сбили девушку.
- По предварительной информации, водитель «Девятки» допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает УГИБДД России по Калуге.
Как рассказывают очевидцы в соцсетях, девушка жива. Её состояние сейчас уточняется. По данному происшествию дорожная полиция будет проводить проверку.
Фото: ВК группа «Калуга Жесть».
|
307 калужан лишились тонировки за январь 01.02.2017 08:13
ВАЗ протаранил «Приору»: двое погибли 31.01.2017 17:54
Колесо взорвалось, и авто отбросило на фуру 31.01.2017 10:30
Эхо трагедии: крест и венки на могиле погибшего таксиста сожгли 30.01.2017 16:29
В субботней аварии под Козельском пострадали шестеро 30.01.2017 10:27
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: