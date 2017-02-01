На «зебре» у памятника Кирову сбили девушку

В среду, 1 февраля, около 8:47 в Калуге - в районе дома №78 на улице Кирова сбили девушку.

- По предварительной информации, водитель «Девятки» допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает УГИБДД России по Калуге.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, девушка жива. Её состояние сейчас уточняется. По данному происшествию дорожная полиция будет проводить проверку.

Фото: ВК группа «Калуга Жесть».