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307 калужан лишились тонировки за январь

01.02.2017 08:13 38 2342
307 калужан лишились тонировки за январь

В последний день месяца, 31 января, калужская госавтоинспекция подвела месячные итоги операции «Чистое стекло».

В рамках неё инспекторы останавливают автомобили с тонировкой и проверяют светопропускную способность стёкол. Напомним, она должна составлять не менее 70%.

Этому требованию только в январе не соответствовало 307 автомобилей.

- За управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям, влечёт наложение административного штрафа в размере пятисот рублей, - подчёркивают в ГИБДД Калуги. - Кроме того, максимальная ответственность, предусмотренная по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ - административный арест сроком до 15 суток. Водители по требованию сотрудника полиции должны будут устранить тонировку на месте.
Операция «Чистое стекло» на этом не закончится. Она продолжится и в последующие месяцы.


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Тэги: происшествие рейд чистое стекло.

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