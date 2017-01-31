ВАЗ протаранил «Приору»: двое погибли

Во вторник, 31 января, на дороге, соединяющей Киров и трассу «Москва-Рославль» столкнулись ВАЗ-2112 и LADA Priora.

По предварительным данным водитель «двенашки» выехал на встречную полосу движения и протаранил «Приору». Даже предварительную причину, по которой автолюбитель совершил смертельный манёвр, пока не сообщают - разбирательство ещё идёт.

В результате аварии водитель ВАЗа и пассажир погибли, ещё трое пассажиров этой машины и водитель «Лады» доставлены в центральную районную больницу.

В момент столкновения по трассе ехала третья машина - «Форд». Женщине, управлявшей иномаркой, пришлось свернуть в кювет, чтобы избежать столкновения. Она не пострадала.

Фото: ВК, группа "Калуга за рулём"