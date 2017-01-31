Колесо взорвалось, и авто отбросило на фуру

Ночью в понедельник, 30 января, на 163 км трассы М 3 «Украина» водитель Renault Logan врезался в фуру.

По предварительным данным УГИБДД по Калужской области, во время движения у легковушки взорвалось переднее левое колесо. Водитель машины не справился с управлением и врезался в большегруз, который следовал в том же направлении, что и легковушка.

В результате столкновения пострадал пассажир «Логана» - с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он доставлен в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.