Колесо взорвалось, и авто отбросило на фуру

Ночью в понедельник, 30 января, на 163 км трассы М 3 «Украина» водитель Renault Logan врезался в фуру.
По предварительным данным УГИБДД по Калужской области, во время движения у легковушки взорвалось переднее левое колесо. Водитель машины не справился с управлением и врезался в большегруз, который следовал в том же направлении, что и легковушка.
В результате столкновения пострадал пассажир «Логана» - с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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