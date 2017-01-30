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Хлебный фургон сбил пешехода в Калуге

30.01.2017 10:01 17 Алёна Павлова
Хлебный фургон сбил пешехода в Калуге

В воскресенье, 29 января, 61-летнюю женщину сбил хлебный фургон на улице Гурьянова в Калуге. 

По предварительным данным ГИБДД, Водитель фургона сдавал задом и не заметил пешехода. 

В результате ДТП пожилая женщина получила перелом ноги, в БСМП ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.


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Тэги: происшествие авария дтп

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