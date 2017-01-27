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В Калуге уничтожили санкционные салат и хурму

27.01.2017 12:30 17
В Калуге уничтожили санкционные салат и хурму

В четверг, 26 января, в Калуге на Правом берегу  специалисты регионального Россельхознадзора у трёх предпринимателей обнаружили санкционную продукцию: 66,8 килограмм хурмы из Испании и 67,65 килограмм листового салата из Польши.

- Данная продукция уничтожена в присутствии специалистов управления на оптовой базе, - сообщает ведомство.


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Тэги: происшествие

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