В Калуге уничтожили санкционные салат и хурму

27.01.2017 12:30

В четверг, 26 января, в Калуге на Правом берегу специалисты регионального Россельхознадзора у трёх предпринимателей обнаружили санкционную продукцию: 66,8 килограмм хурмы из Испании и 67,65 килограмм листового салата из Польши.

- Данная продукция уничтожена в присутствии специалистов управления на оптовой базе, - сообщает ведомство.