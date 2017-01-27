Фура, автобус, «Газель» и еще два авто столкнулись на М3 «Украина»

В пятницу, 27 января, около 1:45 на 117 км трассе М-3 Украина столкнулись пять автомобилей.
- По предварительной информации, в крайнем правом ряду ехал автобус, за ним – грузовая «Газель». В это же время в левом ряду двигалась фура IVECO. Водитель «Газели» решил перестроиться в крайнюю левую полосу. Однако, совершая манёвр, «Газель» столкнулась с автобусом и фурой IVECO. В итоге в IVECO въехал DAF, а в DAF влетел Fiat.
В результате ДТП пострадал водитель DAF. Его доставили в районную больницу Малоярославца.
- Вот что значит родились в рубашке, - сообщает очевидец аварии Руслан Поздняков в «ВКонтакте» в группе «Калуга Жесть». - ДТП произошло прям передо мной, все живы, водителя фуры увезли на скорой с переломом ноги. Водитель белой «Газели» жив - расцарапал руку. В этом автомобиле было 3 человека: двое мужчин и женщина. Все были не пристёгнуты, но все живы.
Фото - «Калуга Жесть».
|
Двое маленьких детей погибли в огне 27.01.2017 10:51
Калужанин погиб из-за непотушенной сигареты 26.01.2017 11:50
Водитель «Шевроле» попал в реанимацию после аварии на Глаголева 26.01.2017 09:50
10-летний мальчик потерял телефон и придумал историю ограбления 24.01.2017 12:49
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению Власкина 24.01.2017 12:03
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: