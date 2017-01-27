Фура, автобус, «Газель» и еще два авто столкнулись на М3 «Украина»

В пятницу, 27 января, около 1:45 на 117 км трассе М-3 Украина столкнулись пять автомобилей.

- По предварительной информации, в крайнем правом ряду ехал автобус, за ним – грузовая «Газель». В это же время в левом ряду двигалась фура IVECO. Водитель «Газели» решил перестроиться в крайнюю левую полосу. Однако, совершая манёвр, «Газель» столкнулась с автобусом и фурой IVECO. В итоге в IVECO въехал DAF, а в DAF влетел Fiat.

В результате ДТП пострадал водитель DAF. Его доставили в районную больницу Малоярославца.

- Вот что значит родились в рубашке, - сообщает очевидец аварии Руслан Поздняков в «ВКонтакте» в группе «Калуга Жесть». - ДТП произошло прям передо мной, все живы, водителя фуры увезли на скорой с переломом ноги. Водитель белой «Газели» жив - расцарапал руку. В этом автомобиле было 3 человека: двое мужчин и женщина. Все были не пристёгнуты, но все живы.

Фото - «Калуга Жесть».