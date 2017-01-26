Калужанин погиб из-за непотушенной сигареты

В ночь на четверг, 26 января, на Одоевском шоссе в Калуге произошел пожар в квартире. В результате возгорания погиб 59-летний калужанин.

- По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенной сигареты, - сообщила в четверг, 26 января, пресс-служба калужского регионального управления следственного комитета. - Погибший проживал в доме один и злоупотреблял спиртным.

Сейчас следователи устанавливают точные причины возгорания и проводят экспертизу тела погибшего.