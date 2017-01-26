Водитель «Шевроле» попал в реанимацию после аварии на Глаголева

Вечером в среду, 25 января, у дома №8 на улице Глаголева произошло столкновение Chevrolet Lanos и Toyota Hiace.

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель «Шевроле» выезжал с прилегающей территории и не пропустил микроавтобус, ехавший в сторону Московской площади.

Водитель «Ланоса» попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области и группы «Калуга жесть».