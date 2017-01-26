Главная > Новости > Происшествия

Водитель «Шевроле» попал в реанимацию после аварии на Глаголева

26.01.2017 09:50 11 Дмитрий Ивьев

Вечером в среду, 25 января, у дома №8 на улице Глаголева произошло столкновение Chevrolet Lanos и Toyota Hiace.

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель «Шевроле» выезжал с прилегающей территории и не пропустил микроавтобус, ехавший в сторону Московской площади.

Водитель «Ланоса» попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области и группы «Калуга жесть».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Розыск: виновник ДТП с погибшими мог скрыться на попутках 24.01.2017 11:10

Водитель сбил 5-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся 23.01.2017 11:23

В центре Калуги сбили 33-летнего мужчину 23.01.2017 10:09

Больной водитель спровоцировал массовую аварию 23.01.2017 09:52

Две девочки пострадали в лобовой аварии 20.01.2017 11:53

Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 28 января, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

сб 28 января, 11:00
Заюшкина избушка
Станция Творчества
сб 28 января, 16:00
Вилли и шоколадная фабрика
Станция Творчества
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 29 января, 16:00
Школа мастерства от Алисы в Стране Чудес
Ambassador Hotel & Suites Kaluga

Концерты

пт 27 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
пт 27 января, 19:00
Мы из джаза
Филармония
пт 27 января, 21:00
Vespercellos
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 28 января, 13:00
Концерт хора ветеранов «Преображение»
Городской досуговый центр

Кино

Почему он?
Три икса: Мировое господство
Балерина
Притяжение
Новости компаний

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13