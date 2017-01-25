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В Калуге водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся

25.01.2017 16:36 15
В Калуге водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся

В среду, 25 января, около 12:17 в районе дома №128 на улице Тульской в Калуге (проходная 35-го завода) сбили 41-летнюю женщину.

- Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в УГИБДД России по Калужской области.

Пострадавшую с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга доставили в БСМП.

Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно он был на Renault. Сейчас его разыскивают.


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