Проезд по трассе Калуга - Тула ограничат из-за ремонта

С 23 февраля проезд по трассе Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» частично ограничат.
- Временное ограничение движения будет введено для всех видов транспортных средств в связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги, - сообщает пресс-служба Росавтодора.
Капитальный ремонт будет проходить на развязке, расположенной на 12 километре трассы, и самой дороге.
Предельная ширина автомобилей, которые смогут проезжать по трассе - 3,5 метра.
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