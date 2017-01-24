Проезд по трассе Калуга - Тула ограничат из-за ремонта

24.01.2017 12:22

С 23 февраля проезд по трассе Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» частично ограничат.

- Временное ограничение движения будет введено для всех видов транспортных средств в связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги, - сообщает пресс-служба Росавтодора.

Капитальный ремонт будет проходить на развязке, расположенной на 12 километре трассы, и самой дороге.

Предельная ширина автомобилей, которые смогут проезжать по трассе - 3,5 метра.