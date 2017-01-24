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Хулиган сорвал уроки, распылив баллончик в школе

24.01.2017 11:28 18 Елена Французова
Хулиган сорвал уроки, распылив баллончик в школе

Во вторник, 24 января, в школе № 22 были частично отменены занятия.

- По первому этажу распылили газовый баллончик, - рассказал нам директор школы № 22 Альберт  ПОЛУЯХТОВ. – Всех учеников, занимавшихся на этом этаже, отпустили домой.

Директор сейчас общается с учениками, чтобы выяснить, кто сорвал уроки.


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Тэги: происшествие

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