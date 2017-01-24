Хулиган сорвал уроки, распылив баллончик в школе

Во вторник, 24 января, в школе № 22 были частично отменены занятия.
- По первому этажу распылили газовый баллончик, - рассказал нам директор школы № 22 Альберт ПОЛУЯХТОВ. – Всех учеников, занимавшихся на этом этаже, отпустили домой.
Директор сейчас общается с учениками, чтобы выяснить, кто сорвал уроки.
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