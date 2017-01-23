«Скорую» не пропустили на перекрёстке Ленина-Суворова

Днём в понедельник, 23 января, на перекрестке Ленина и Суворова в Калуге столкнулись машина «Скорой помощи» и Audi.
По предварительным данным инспекторов, «Скорая» ехала на красный сигнал светофора со включенными мигалками. Водитель «Ауди» уверяет, что просто не заметил спецавтомобиль и поэтому не пропустил врачей.
Инспекторы не уточняют, была ли включена сирена у «Скорой».
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Фото: Калуга жесть
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