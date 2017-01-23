Водитель сбил 5-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся

В субботу, 21 января, около 19:43 в районе дома № 350 по улице Московской был сбит 5-летний мальчик.
- По предварительной информации, ребёнок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
Виновник ДТП скрылся. Мальчика доставили в детскую областную больницу с диагнозом ушиб левой голени. После осмотра и оказания помощи он был отпущен домой.
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