Водитель сбил 5-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся

23.01.2017 11:23

В субботу, 21 января, около 19:43 в районе дома № 350 по улице Московской был сбит 5-летний мальчик.

- По предварительной информации, ребёнок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Виновник ДТП скрылся. Мальчика доставили в детскую областную больницу с диагнозом ушиб левой голени. После осмотра и оказания помощи он был отпущен домой.