В центре Калуги сбили 33-летнего мужчину

В воскресенье, 22 января, около 15:05 в Калуге на «зебре»- на пересечении улиц Рылеева и Кирова - сбили 33-летнего мужчину.
- По предварительной информации, 56-летний водитель на «Форде», двигаясь по улице Кирова, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
Мужчина переходил дорогу по «зебре» на красный свет.
- Ужасное зрелище было, - пишет в соцсетях очевидец Светлана Чеботарь. – Я в этот момент переходила дорогу…Парень вообще не двигался, говорил: « Я не виноват, честно». А какие-то бабки ворчали: «Ой, ну не виноват, ага, конечно».
Пешехода доставили в БСМП с диагнозом ушиб голеностопного сустава. После оказания помощи он был отпущен домой.
Фото «Калуга Жесть».
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