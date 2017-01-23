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В центре Калуги сбили 33-летнего мужчину

23.01.2017 10:09 9 Елена Французова
В центре Калуги сбили 33-летнего мужчину

В воскресенье, 22 января, около 15:05 в Калуге на «зебре»- на пересечении улиц Рылеева и Кирова - сбили 33-летнего мужчину.

- По предварительной информации, 56-летний водитель на «Форде», двигаясь по улице Кирова, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

Мужчина переходил дорогу по «зебре» на красный свет.  

- Ужасное зрелище было, - пишет в соцсетях очевидец Светлана Чеботарь. – Я в этот момент переходила дорогу…Парень вообще не двигался,  говорил:  « Я не виноват, честно». А какие-то бабки ворчали: «Ой, ну не виноват, ага, конечно».

Пешехода доставили в БСМП с диагнозом ушиб голеностопного сустава. После оказания помощи он был отпущен домой. 

Фото «Калуга Жесть».  


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Тэги: происшествие авария дтп

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