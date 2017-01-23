В центре Калуги сбили 33-летнего мужчину

В воскресенье, 22 января, около 15:05 в Калуге на «зебре»- на пересечении улиц Рылеева и Кирова - сбили 33-летнего мужчину.

- По предварительной информации, 56-летний водитель на «Форде», двигаясь по улице Кирова, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Мужчина переходил дорогу по «зебре» на красный свет.

- Ужасное зрелище было, - пишет в соцсетях очевидец Светлана Чеботарь. – Я в этот момент переходила дорогу…Парень вообще не двигался, говорил: « Я не виноват, честно». А какие-то бабки ворчали: «Ой, ну не виноват, ага, конечно».

Пешехода доставили в БСМП с диагнозом ушиб голеностопного сустава. После оказания помощи он был отпущен домой.

Фото «Калуга Жесть».