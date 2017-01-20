Улицу Кирова оцепили из-за подозрительного чемодана

В пятницу, 20 января, пешеходную часть улицы улицы Кирова перекрыли в районе рынка из-за подозрительного чемодана.

Как сообщили нам в пресс-службе областного УМВД, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице долго стоит бесхозный чемодан. Сотрудники полиции прибыли на место и проверили подозрительный предмет.

Чемодан вскрыли. Оказалось, что он пустой.