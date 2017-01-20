Две девочки пострадали в лобовой аварии

Утром в четверг, 19 января, лобовая авария произошла в Тарусском районе в районе деревни Лопатино.

По предварительным данным ГИБДД, 55-летняя женщина за рулём Renault Sandero выехала на встречную полосу и врезалась в Opel Tigra.

В аварии пострадали две девочки – 14 и 15 лет. Они ехали в «Рено». У одной из школьниц черепно-мозговая травма, у другой – ссадины.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.