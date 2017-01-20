Две девочки пострадали в лобовой аварии

Утром в четверг, 19 января, лобовая авария произошла в Тарусском районе в районе деревни Лопатино.
По предварительным данным ГИБДД, 55-летняя женщина за рулём Renault Sandero выехала на встречную полосу и врезалась в Opel Tigra.
В аварии пострадали две девочки – 14 и 15 лет. Они ехали в «Рено». У одной из школьниц черепно-мозговая травма, у другой – ссадины.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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