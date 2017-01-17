На улице Жукова сбили 8-летнего мальчика

Во вторник, 17 января, около 14:10 в Калуге в районе дома №8 по улице Маршала Жукова сбили 8-летнего мальчика.
- По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу в неположенном месте, лавируя между машинами, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге.
Мальчика сбил водитель Opel Meriva. Ребёнка доставили в областную детскую больницу, его состояние сейчас уточняется.
Фото в группе «Калуга Жесть» выложила Эльвира Збырня.
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