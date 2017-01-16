Подозрительная коробка остановила троллейбус в Калуге

Днём в понедельник, 16 января, в диспетчерскую Управления Калужского троллейбуса обратились пассажиры, ехавшие в троллейбусе № 2. Они сообщили о подозрительной коробке размером примерно 20 на 30 см, которая находилась в углу салона машины. Звонок поступил, когда транспортное средство находилось на остановке на улице Московской. Троллейбус следовал в сторону площади Старый Торг.

Как нам сообщили в пресс-службе областного УМВД, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Пассажиров из троллейбуса эвакуировали. В данный момент проводятся мероприятия по исследованию подозрительной коробки. На месте происшествия дежурят спасатели и «Скорая». Другие подробности ЧП пока не известны.