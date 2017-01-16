Подозрительная коробка остановила троллейбус в Калуге

Днём в понедельник, 16 января, в диспетчерскую Управления Калужского троллейбуса обратились пассажиры, ехавшие в троллейбусе № 2. Они сообщили о подозрительной коробке размером примерно 20 на 30 см, которая находилась в углу салона машины. Звонок поступил, когда транспортное средство находилось на остановке на улице Московской. Троллейбус следовал в сторону площади Старый Торг.
Как нам сообщили в пресс-службе областного УМВД, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Пассажиров из троллейбуса эвакуировали. В данный момент проводятся мероприятия по исследованию подозрительной коробки. На месте происшествия дежурят спасатели и «Скорая». Другие подробности ЧП пока не известны.
|
Пьяную девушку задержали за рулём «Ленд Ровера» 16.01.2017 16:29
«Тойота» смяла «Шевроле» на дороге Калуга-Вязьма 16.01.2017 15:29
99-летняя женщина пропала под Калугой 15.01.2017 20:19
Неуправляемый МAN врезался в «Ниву» и вылетел в кювет 13.01.2017 13:54
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: