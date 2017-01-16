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Пьяную девушку задержали за рулём «Ленд Ровера»

16.01.2017 16:29 13 Дмитрий Ивьев
Пьяную девушку задержали за рулём «Ленд Ровера»

На территории Калуги 13-15 января управление ГИБДД проводило профилактическую акцию «Стоп-Алкоголь». Всего за три дня пьяными попались 10 водителей.

Как отмечают в дорожной полиции, одной из них стала 25-летняя девушка, ехавшая за рулём «Ленд Ровера» по улице Карачевской.

- Показания алкотестера составили 0,222 мг/л, - говорят в городском отделе ГИБДД. - В своем объяснении дама указала, что выпила шампанского, прежде чем сесть за руль. На женщину составлен административный материал по статье «Управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения».

За нетрезвую езду ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, чтобы вернуть права, калужанке нужно будет сдать экзамен на знание ПДД.


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Тэги: авто происшествие гибдд

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