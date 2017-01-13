Неуправляемый МAN врезался в «Ниву» и вылетел в кювет

В пятницу, 13 января, около 11 часов на 54 километре дороги Калуга - Тула столкнулись грузовик MAN и Chevrolet Niva. Фото опубликовали в группе «Калуга жесть».

По предварительным данным ГИБДД, большегруз занесло на зимней дороге, водитель потерял управление и MAN вынесло на встречку, где он столкнулся с «Шевроле Нивой». После столкновения грузовик выехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу. Тяжесть травм пострадавшего уточняется, рассказали нам в дорожной полиции.