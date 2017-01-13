Неуправляемый МAN врезался в «Ниву» и вылетел в кювет

В пятницу, 13 января, около 11 часов на 54 километре дороги Калуга - Тула столкнулись грузовик MAN и Chevrolet Niva. Фото опубликовали в группе «Калуга жесть».
По предварительным данным ГИБДД, большегруз занесло на зимней дороге, водитель потерял управление и MAN вынесло на встречку, где он столкнулся с «Шевроле Нивой». После столкновения грузовик выехал в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу. Тяжесть травм пострадавшего уточняется, рассказали нам в дорожной полиции.
|
ВАЗ протаранил «Тойоту» на Киевской трассе 13.01.2017 11:28
«Опель» перевернулся под Оптиной Пустынью 13.01.2017 10:20
Двух пешеходов сбили за день 12.01.2017 09:55
День «Лансеров»: в трёх авариях пострадали пять человек 11.01.2017 12:16
Пенсионер сбил пешехода на интеллектуальном переходе 10.01.2017 16:54
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: