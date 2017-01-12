Двух пешеходов сбили за день

В среду, 11 января, на дорогах Калужской области под колёса машин попали два пешехода.

Около 12:00 в Медыни на трассе А130 водитель «Ауди 80», ехавший в сторону Рославля, сбил 50-летнюю женщину. По предварительной информации ГИБДД, она шла через дорогу недалеко от «зебры». У пострадавшей сотрясение головного мозга.

А в Сосенском в 18:00 под колёса попал 42-летний мужчина. Он также шёл не по переходу, отмечают в дорожной полиции. Водитель с места происшествия скрылся. У пострадавшего сотрясение мозга и перелом ребра.

Фото: УГИБДД по Калужской области.