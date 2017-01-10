Авария вызвала заторы на перекрёстке Тульской и Степана Разина

Днём во вторник, 10 января, авария произошла на перекрёстке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге. Столкновение легковушки и фургона вызвало заторы на этом участке.

По предварительным данным, никто из людей в ДТП не пострадал.

Фото в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложил Павел Носенко.

Отметим, что этот перекрёсток является одним из самых аварийных в городе. ДТП происходят здесь едва ли не каждые 3-4 дня.