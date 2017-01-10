На калужском заводе ЗИЛ сбил мужчину

Около 16:50 в понедельник, 9 января, на территории завода КЗТА в Калуге произошло ДТП.
По предварительной информации ГИБДД, машина самопроизвольно покатилась, наехала на 61-летнего мужчину и врезалась в другой грузовик. В дорожной полиции подчёркивают, что 58-летний водитель ЗИЛа «не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства».
Пострадавший пешеход сам обратился в БСМП с закрытым переломом левой руки.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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