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7 человек пострадали в лобовой аварии «Лады» и «Фольксвагена»

10.01.2017 09:45 19 Дмитрий Ивьев

Днём в понедельник, 9 января, лобовая авария произошла на дороге Брянск-Людиново-Киров в районе деревни Курганье.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, 23-летний водитель «Лады Калина» ехал в сторону Брянска, допустил занос и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигался «Фольксваген Кадди».

В ДТП пострадали семь человек: оба водителя, два пассажира «Лады» и три пассажира «Фольксвагена». Среди них 7-летний мальчик, находившийся в иномарке. У него ушиб грудной клетки.

Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».


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Тэги: дтп происшествие

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