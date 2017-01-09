Два ребёнка пострадали в аварии с фурой

Фура столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген Крафтер» на 89 километре трассы М3 «Украина» вечером в пятницу, 6 января.
По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, водитель большегруза «ДАФ» на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному «Фольксвагену».
В ДТП пострадали мальчики 4 и 12 лет, находившиеся в микроавтобусе. Оба попали в больницу с сотрясением мозга. Ушибы и переломы у 29-летней пассажирки «Фольксвагена» и 52-летнего водителя.
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