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«Пазик» снёс ограждение на улице Кирова

08.01.2017 16:21 11 Дмитрий Ивьев

Авария, в которой повредили ограждение на улице Кирова в Калуге, произошла 6 января.

Не справился с управлением водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны Театральной площади. Фото в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложил Андрей Давыдов.

Ранее, напомним, ограждение на Кирова сносили в районе сквера Медсестёр и у здания Арбитражного суда.


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Тэги: дтп происшествие

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