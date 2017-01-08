«Пазик» снёс ограждение на улице Кирова

Авария, в которой повредили ограждение на улице Кирова в Калуге, произошла 6 января.

Не справился с управлением водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны Театральной площади. Фото в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложил Андрей Давыдов.

Ранее, напомним, ограждение на Кирова сносили в районе сквера Медсестёр и у здания Арбитражного суда.