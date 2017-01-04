«Приора» разбилась на Грабцевском шоссе – два человека в реанимации

Около 6 утра во вторник, 3 января, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе дома №95 «Лада Приора» врезалась в столб.

Как сообщает УГИБДД по Калужской области, 21-летний водитель не справился с управлением. С тяжёлыми травмами автомобилист и его 22-летний пассажир попали в реанимацию БСМП. 19-летняя девушка, также находившаяся в авто, сломала ключицу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.