«Приора» разбилась на Грабцевском шоссе – два человека в реанимации

Около 6 утра во вторник, 3 января, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе дома №95 «Лада Приора» врезалась в столб.
Как сообщает УГИБДД по Калужской области, 21-летний водитель не справился с управлением. С тяжёлыми травмами автомобилист и его 22-летний пассажир попали в реанимацию БСМП. 19-летняя девушка, также находившаяся в авто, сломала ключицу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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