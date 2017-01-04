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Водитель «Соляриса» погиб, влетев в большегруз

04.01.2017 20:27 1 Дмитрий Ивьев
Водитель «Соляриса» погиб, влетев в большегруз

Около 5 утра во вторник, 3 января, смертельная авария произошла на 16 километре трассы А108 в Боровском районе.

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель «Хендая Солярис» врезался в стоявший на полосе разгона большегруз «Скания».

Водитель легковушки скончался до приезда врачей.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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