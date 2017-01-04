Водитель «Соляриса» погиб, влетев в большегруз

Около 5 утра во вторник, 3 января, смертельная авария произошла на 16 километре трассы А108 в Боровском районе.
По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель «Хендая Солярис» врезался в стоявший на полосе разгона большегруз «Скания».
Водитель легковушки скончался до приезда врачей.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
«Приора» разбилась на Грабцевском шоссе – два человека в реанимации 04.01.2017 21:41
9-летний мальчик пострадал в аварии на Киевской трассе 03.01.2017 14:10
17-летнего парня в Калуге насмерть сбили в новогоднюю ночь 01.01.2017 20:25
«Фиат» врезался в «Форд», и тот сбил женщину 30.12.2016 10:36
Женщина погибла в лобовой аварии на Киевской трассе 30.12.2016 09:29
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: