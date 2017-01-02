«Лада» сгорела во дворе в Калуге

Днём в понедельник, 2 января, на улице Тарутинской в Калуге сгорел припаркованный возле дома автомобиль ВАЗ 2114.
Как сообщают очевидцы, люди и соседние машины не пострадали.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: группа «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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