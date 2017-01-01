17-летнего парня в Калуге насмерть сбили в новогоднюю ночь

Около 5 утра в воскресенье, 1 января, на Грабцевском шоссе в Калуге произошла авария, в которой погиб 17-летний пешеход.

По сообщениям очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», молодой человек пересекал дорогу не по переходу. В этот момент его сбил «Рендж Ровер».

Комментарии полиции по этому инциденту пока не поступали.