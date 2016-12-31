25-летняя девушка пропала в Калуге

В Калуге волонтёры и полиция начали поиски 25-летней Агабаим Гасановой. Девушка около 7 утра в четверг, 29 декабря, ушла из дома на улице Георгия Амелина и не вернулась, сообщает поисковой отряд «Амарок».

Приметы:

Тёмные волосы ниже плеч;

Карие глаза;

Чёрная куртка чуть выше колена;

Чёрные сапоги выше колена;

Чёрная шапка со стразами.

При себе у неё был смартфон – iPhone 4.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 02 или 8 920 871 56 70.