25-летняя девушка пропала в Калуге

В Калуге волонтёры и полиция начали поиски 25-летней Агабаим Гасановой. Девушка около 7 утра в четверг, 29 декабря, ушла из дома на улице Георгия Амелина и не вернулась, сообщает поисковой отряд «Амарок».
Приметы:
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При себе у неё был смартфон – iPhone 4.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 02 или 8 920 871 56 70.
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