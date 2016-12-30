«Газель» насмерть сбила пешехода

В четверг, 29 декабря, около 20:00 на дороге между Кожухово и Якшуново в Дзержинском районе сбили мужчину.

- По предварительной информации, 33-летний водитель «Газели», двигаясь в сторону посёлка Якшуново, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Мужчина находился на полосе движения машины. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 45-50 лет.