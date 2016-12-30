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«Газель» насмерть сбила пешехода

30.12.2016 11:25 0 Елена Французова
«Газель» насмерть сбила пешехода

В четверг, 29 декабря, около 20:00 на дороге между Кожухово и Якшуново в Дзержинском районе сбили мужчину.

- По предварительной информации, 33-летний водитель «Газели», двигаясь в сторону посёлка Якшуново, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Мужчина находился на полосе движения машины. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 45-50 лет.


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Тэги: происшествие

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