«Газель» насмерть сбила пешехода

В четверг, 29 декабря, около 20:00 на дороге между Кожухово и Якшуново в Дзержинском районе сбили мужчину.
- По предварительной информации, 33-летний водитель «Газели», двигаясь в сторону посёлка Якшуново, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Мужчина находился на полосе движения машины. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 45-50 лет.
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